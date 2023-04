Siste tyske atomkraftverk stengt

Den siste av de tre, Neckarswestheim 2 i Baden-Württemberg, stengte ett minutt før midnatt lørdag. Dermed var det slutt på 60 års produksjon av elektrisitet fra atomkraft i Tyskland.

Det er gått over 20 år siden tyskerne for alvor begynte å tenke på å stenge landets kjernekraftverk. Tempoet i utfasingen ble trappet av daværende statsminister Angela Merkel etter atomulykken i Fukushima i Japan i 2011.

Beslutningen om å kutte atomkraft var populær i et land der motstanden mot denne energiformen var stor og mange hadde Tsjernobyl-ulykken i minne.

Delte meninger

Både De Grønne og sosialdemokratene SPD hilste stengningen velkommen, og Greenpeace organiserte feiring ved Brandenburger Tor i Berlin.

Men den tredje regjeringspartneren FDP beklaget stengningen, og ministerpresident i Bayern, Markus Söder, ønsker å fortsette med atomkraftverk i delstatens egen regi og ber derfor regjeringen endre loven om nedstengning.

For Tyskland er det uansett en utfordring å kvitte seg med en effektiv energikilde samtidig som landet i likhet med resten av Europa er på vei bort fra fossil kraft.

I tillegg har krigen i Ukraina satt en stopper for billig gassimport, noe som har ført til at noen av Tysklands nedlagte kullkraftverk er satt i drift igjen, og at de tre siste atomkraftverkene fikk være i drift nesten fire måneder lenger enn planlagt

Greta Thunberg er blant dem som mente det var feil å stenge ned atomkraftverkene mens kullkraftverk ble gjenåpnet for å skaffe nok energi.

Andre land satser på kjernekraft

Mens mange andre land, som USA, Frankrike, Storbritannia og Finland, blant annet satser på kjernekraft i kampen mot klimaendringene, vil Tyskland bygge ut sol- og vindenergi for at fornybar kraft skal stå for 80 prosent av energiproduksjonen.

For å nå dette målet har statsminister Olaf Scholz oppfordret til at det bygges «fire-fem vindturbiner per dag» de kommende årene.

Dette blir imidlertid en stor utfordring. I fjor ble bare 551 vindturbinder satt i drift, og hvis ikke tempoet økes, blir det vanskelig for Tyskland å nå målet om reduksjon i CO2-utslipp.