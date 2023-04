Denis Pusjilin sier en sju år gammel jente er blant de sårede i byen Jasnuvata, like nord for Donetsk.

Reuters har ikke kunnet bekrefte tapstallene eller opplysningene om angrepet.

Jasnuvata ligger rundt 80 kilometer sør for Slavjansk der minst ni personer ble drept i et russisk rakettangrep mot boligblokker fredag. En av de drepte var en to år gammel jente.