Tiktok blir forbudt i Montana

Lovforslaget ble vedtatt med 54 mot 43 stemmer i Montanas lovgivende forsamling. og Montana er den første staten som vil innføre et slikt forbud. Loven går nå til guvernør Greg Gianforte for undertegning.

Forbudet går mye lenger enn andre forbud der myndigheter forbyr ansatte å ha appen på sin tjenestetelefon. I Montana får Tiktok forbud mot å drive sin virksomhet.

Som følge av vedtaket ventes det en juridisk dragkamp om anklagene om at den populære appen er et verktøy for det kinesiske kommunistpartiet.

Tiktok-talsperson Brooke Oberwetter sier at de vil kjempe for Tiktok-brukere i staten hvis rettigheter, inkludert ytringsfriheten, trues av forbudet. Tiktok mener et slikt forbud er i strid med grunnloven og et forsøk på sensur.

Forbudet blir en test på om det er mulig å forby appen, noe stadig flere lovgivere i Washington krever. De frykter at kinesiske myndigheter kan bruke appen til å hente brukerdata eller formidle propaganda.