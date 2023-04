Mannen deltok ifølge dommen i en av de voldeligste episodene som utspant seg denne januardagen. Han brukte et stjålet opprørsskjold for å skvise en polititjenesteperson mot en døråpning, står det i straffutmålingen som ble kunngjort fredag.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 15 år og åtte måneders fengsel for Patrick McCaughey III. Det ville i så fall resultert i den lengste straffutmålingen for noen av de som er dømt for kongresstormingen så langt.

Dommer Trevor McFadden besluttet å dømme McCaughey til sju år og seks måneders fengsel, etterfulgt av to års prøveløslatelse.

25 år gamle McCaughey er kroneksempelet på alt som var farlig og grusomt ved 6. januar-stormingen, uttalte dommeren.

– Handlingene dine er blant de mest sjokkerende kriminelle gjerningene som ble begått på denne mørke dagen, sa dommeren.

McCaughey fra Ridgefield i Connecticut ga uttrykk for skam for å ha sluttet seg til daværende president Donald Trumps tilhengere.

– Jeg er lei meg for at jeg oppførte meg mindre som en borger og mer som et dyr på denne dagen, sa 25-åringen.