USA sikter 28 kartellmedlemmer i Mexico for fentanylsmugling

Justisminister Merrick Garland kunngjorde siktelsene sammen med flere føderale påtaleansvarlige i Washington fredag.

Siktelsene er tatt ut mot kartelledere og antatte leverandører av kjemikalier, laboratorieledere, fentanylsmuglere, sikkerhetsledere, våpensmuglere og økonomiske bidragsytere.

Tre av narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzmáns sønner – Ovidio Guzmán López, Jesús Alfredo Guzmán Salazar and Iván Archivaldo Guzmán Sálazar – kjent som Chapitos (små Chapo-er), er blant de siktede. Disse tre har fått rykte på seg for å utgjøre den voldeligere og mer aggressive delen av kartellet.

Ovidio Guzmán López er den eneste av de tre som ikke er på frifot. Han sitter i fengsel i Mexico.

De øvrige siktelsene er tatt ut mot kinesiske og guatemalske statsborgere som mistenkes for å ha forsynt kartellet med kjemikalier som trengs for å fremstille fentanyl, et syntetisk opioid.

Nesten 107.000 amerikanere døde av fentanyloverdoser i USA i fjor, ifølge amerikanske myndigheter. Ifølge myndighetene der er det nettopp Sinaloa-kartellet som står for mesteparten av fentanylet som havner i USA.