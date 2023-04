Lekkasjemistenkt mann siktet og varetektsfengslet i USA

Påtalemyndigheten siktet Jack Teixeira fredag for på ulovlig vis å ha tilegnet seg og spredd gradert forsvarsinformasjon, samt for ulovlig fjerning av graderte opplysninger og informasjon fra forsvaret, melder CNN.

Siktelsen ble kunngjort da Teixeira ble fremstilt i en domstol i Boston. Der beordret en føderal dommer at Teixeira må sitte i varetekt i påvente av første rettsmøte og fengslingsmøte i saken onsdag 19. april.

Teixeira kom ikke med noen erklæring i rettslokalet fredag. Han hvisket «ja» da dommeren spurte om han forstår rettighetene sine. Etter rettsmøtet kunne man høre en mann i rettslokalet rope «glad i deg, Jack». Teixeira snudde seg ikke mot vedkommende, men svarte «glad i deg også, pappa».

Nettplattform

I rettspapirene fredag fremkommer det at det føderale politiet FBI kunne identifisere Teixeira ved hjelp av betalingsopplysninger lagret hos den sosiale nettplattformen Discord, der han hadde lagt ut dokumentene. Betalingsinformasjonen var knyttet til hans ekte navn og hans bostedsadresse, som Discord overleverte til FBI, står det.

Discord er et populært kommunikasjonsverktøy for gamere, og Teixeira var ifølge New York Times leder for Discord-kanalen «Thug Shaker Central», der han ifølge amerikanske medier gikk under brukernavnet «OG».

Denne kanalen ble opprettet i 2020 og består av 20–30 mennesker som er anonyme overfor hverandre og som deler interesse for våpen, rasistiske memer og dataspill, ifølge New York Times.

Tøffe seg

Teixeira skal ha hatt stor interesse for våpen og patriotisme og han jobbet som IT-spesialist på en militærbase i U.S. Air Force National Guard (USANG), en reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar.

Medlemmer i Discord-gruppen og politikilder har sagt til New York Times at Teixeira begynte å dele beskrivelser av hemmeligstemplet informasjon i fjor høst. Han skal ha vært motivert av et ønske om å informere gruppemedlemmer om hva ekte krig dreier seg om. Målet skal også ha vært å imponere.

Da justisminister Merrick Garland bekreftet pågripelsen torsdag, ønsket han ikke å si noe om hva motivet kan ha vært. Men han beskrev Teixeira som mer motivert av å tøffe seg enn av ideologi.

La igjen søkespor

Ifølge rettsdokumentene fredag brukte Teixeira jobbdatamaskinen sin til å søke etter ordet «lekkasje» i graderte opplysninger. Denne opplysningen fikk etterforskerne via et statlig byrå som følger med på «visse søk som gjennomføres på hemmelige nettverk».

Dette søket gjorde at etterforskerne antok at Teixeira lette etter etterretningsmiljøets vurdering av hvem som hadde lekket de hemmelige dokumentene på nett, står det i rettspapirene ifølge CNN.

Teixeira begynte ifølge etterforskerne å legge ut dokumenter på Discord-serveren rundt desember 2022.

21-åringen hadde som IT-spesialist sikkerhetsklarering til innhold merket topp hemmelig, ifølge rettspapirene. Mange av de lekkede dokumentene som ble lagt ut på Discord-serveren, var merket «topp hemmelig», ifølge amerikanske tjenestemenn.

Sikkerhetsklarering

Teixeira var knyttet til den 102. etterretningsfløyen i USANG, en enhet som omtales som en operasjonssentral som er aktiv 24 timer i døgnet. Sentralen mottar etterretningsopplysninger fra ulike kilder og pakker dem inn til noen av de mest høytstående militære lederne rundt om i verden, ifølge en tjenesteperson i Pentagon.

Teixeiras oppgave var ikke å pakke inn etterretningsinformasjonen til noen av disse lederne. I stedet var hans rolle å arbeide med selve datanettverket som fraktet etterretningsopplysningene. Arbeidsoppgaven krevde dermed at han måtte ha sikkerhetsklarering fordi han var eksponert for etterretning på dette høye nivået.

– Det er ikke snakk om en hverdagslig IT-fyr man ringer til for å få hjelp til å ordne datamaskinen. Disse arbeider på et svært høyt gradert system, noe som krever at de har sikkerhetsadgang, sier tjenestepersonen.

Teixeira var gjennom det som kilden omtaler som en svært omfattende bakgrunnssjekk. Han måtte også skrive under på avtaler om taushetsplikt.

– Var redd for å kopiere

Ifølge rettspapirene var Teixeira redd for å bli oppdaget dersom han kopierte dokumentene på jobb, så han begynte å ta dem med seg hjem for å ta bilder av dem der, har et medlem i Discord-gruppen hans uttalt til FBI.

Bilder viser krøllete dokumenter som ligger på bunker av magasiner og omgitt av tilfeldige objekter, blant annet plastposer.

Dokumentene så ut som om de var blitt brettet raskt sammen før de ble fraktet fra det sikre stedet der de var oppbevart, har en kilde med kjennskap til denne type dokumenter uttalt til CNN.

Det skal dreie seg om minst 50, muligens over 100, hemmeligstemplede dokumenter. Lekkasjen omtales som den alvorligste i USA etter WikiLeaks-lekkasjene i 2010.

– Svært alvorlig

Justisminister Merrick Garland avviste fredag å si om andre kan bli siktet i saken. Men han understreket at saken berører nasjonens sikkerhet.

– Dette handler ikke bare om å ta med seg noen dokumenter hjem. Dette handler om overføring av gradert materiale, noe som medfører svært alvorlig straff, sa Garland etter at siktelsen var kunngjort.

Garland ville fredag ikke svare på spørsmål om saken er så stor at den overgår føderale siktelser og kan ende opp i en militærdomstol.

– Han ble fremstilt for første gang i dag morges. Jeg kan rett og slett ikke si noe mer. Etterforskningen pågår, sa Garland fredag.