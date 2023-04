Mann kjent skyldig i Danmark for å ha sendt barn på «gjenoppdragelse» i Afrika

De to barna reiste til Kenya med faren i 2017 der de ble utsatt for mishandling og ble slått med jevne mellomrom, ifølge det barna selv har forklart. Retten i Odense fant forklaringen deres om det fire år lange oppholdet troverdig, mens farens motstridende forklaring har blitt tilsidesatt.

I tillegg til mishandlingen, ble den 12 år gamle datteren solgt på et marked og voldtatt av en 40 år gammel mann, kom det fram i rettssaken. Hun skal også ha blitt tvunget til å gifte seg med en 30-åring, et ekteskap som varte i omtrent et år før de ble skilt.

En legeundersøkelse har også slått fast at jenta ble omskåret under oppholdet. Barna kom tilbake til Danmark i 2021 etter å ha vært etterlyst internasjonalt.

Den 44 år gamle mannen har nektet straffskyld. Det er ventet dom i saken senere i april.