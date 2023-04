Kinas forsvarsminister skal til Russland

Besøket varer fra 16. til 19. april, og Li skal blant annet møte sin russiske kollega Sergej Sjojgu og andre forsvarstopper.

– De vil diskutere tilstanden og utsiktene for forsvarssamarbeid samt aktuelle spørsmål om global og regional sikkerhet, skriver det russiske forsvarsdepartementet på sin Telegram-konto.

I mars var Kinas president Xi Jinping i Russland, der han blant annet møtte president Vladimir Putin.

Under besøket presenterte Xi en fredsplan for den russiske presidenten og understreket at Kina inntar en upartisk holdning til konflikten i Ukraina.

Fredsplanen ble møtt med lunken internasjonal respons, fordi den ikke tok til orde for tilbaketrekking av russiske styrker fra okkuperte områder i Ukraina.