Tyskland ber Kina bruke sin innflytelse til å få slutt på krigen

– Det er bra at Kina har signalisert at de er innstilt på å finne en løsning, men jeg må ærlig talt si at jeg lurer hvorfor Kina så langt ikke har bedt aggressoren Russland stanse krigen, sier Baerbock på en pressekonferanse sammen med sin kinesiske kollega Qin Gang i Beijing.

Den tyske ministeren sier ingen land har større innflytelse over Russland enn Kina og ber kineserne bruke den innflytelsen til å få slutt på krigen. Hun mener også at kineserne bør hindre at varer som kan brukes både sivilt og militært, blir benyttet i Russlands krigføring i Ukraina.

Kina sier de er nøytrale i saken og har aldri fordømt den russiske invasjonen. Qin sier landet er villig til å fortsette å jobbe for fred og håper partene vil være objektive og rolige og villige til å samarbeide.

Sender ikke våpen

– Jeg vil understreke ett punkt når det gjelder Kinas rolle og vårt forslag for Ukraina. Det hele koker ned til at vi vil fremme forhandlinger og vil ikke gjøre noe som nører opp under konflikten, sier Qin.

Han sa også at Kina lover å ikke sende våpen til Russland.

– Vi sender ikke og skal ikke sende våpen til land i konflikt, sa Qin, og la til at varer med ulike bruksområder, som for eksempel både kan brukes sivilt og til militære formål, er kontrollert under loven.

Advarer mot skrekkscenario

På den samme pressekonferansen advarer Baerbock også mot «militær opptrapping» i Taiwanstredet og sier det vil være et skrekkscenario.

– En voldelig og ensidig endring av dagens status vil være uakseptabel for oss europeere, sier Baerbock. Hun legger til at Tyskland følger utviklingen rundt Taiwan med stor bekymring og understreker at «konflikter må løses på fredelig vis».

Qin sier på sin side at dersom andre land ønsker å respektere «ett Kina»-prinsippet, må de ta tydelig avstand fra uavhengighet for Taiwan.

Tok opp menneskerettigheter

Gjesten fra Tyskland uttrykte også bekymring for menneskerettighetenes kår i Kina.

– I våre bilaterale samtaler forklarte jeg at vi er bekymret for at rommet for involvering av sivilsamfunnet fortsetter å krympe i Kina og at menneskerettighetene innskrenkes, sier Baerbock til de fremmøtte journalistene.

Qin sa også at Kina er villig til å jobbe sammen med Tyskland innen økonomi og handel og at de to landene er partnere, ikke motstandere.

Baerbock skulle etter planen besøke Kina sammen med EUs utenrikssjef Josep Borrell, men han måtte melde avbud etter å ha testet positivt for corona.