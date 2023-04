Lula møter Xi i Beijing

Møtet holdes på dag to av Lulas besøk til Kina, som er Brasils største handelspartner og en alliert i den brasilianske presidentens forsøk på å utfordre vestligdominerte økonomiske institusjoner. De to lederne vil bruke anledningen til å styrke båndene mellom to av verdens største fremvoksende økonomier.

Som en del av det brasilianske besøket ble tidligere president Dilma Rousseff torsdag tatt i ed som leder for den kinesiskstøttede utviklingsbanken DNB. Den støtter infrastrukturprosjekter i Brasil og flere andre land. Banken fremstiller seg selv som et alternativ til Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken, som ofte stiller lånebetingelser som utviklingsland og fremvoksende stater kritiserer for å være for strenge.

Kina er Brasils største eksportmottaker og den største internasjonale investoren i Brasil, men Lula har uttalt seg kritisk om direkte kinesisk eierskap i brasilianske selskaper.