21-årig IT-spesialist pågrepet i lekkasjesaken i Pentagon

21-åringen ventes å bli fremstilt for en amerikansk domstol fredag. Ifølge amerikanske medier dreier det seg om lederen for en nettgruppe der noen av de lekkede dokumentene ble lagt ut.

USAs justisminister Merrick Garland bekreftet torsdag at FBI har pågrepet 21 år gamle Jack Teixeira. Det skjer i forbindelse med etterforskningen av påstått «uautorisert fjerning, oppbevaring og deling av gradert informasjon fra forsvaret», som defineres som et spionasjelovbrudd.

Teixeira sto i spissen for nettgruppen Thug Shaker Central på det sosiale mediet Discord. Gruppen består av 20–30 mennesker som deler sin interesse for våpen, rasistiske memer og dataspill, skriver New York Times.

Garland sa ikke noe om motivet, men medlemmene av gruppen der dokumentene er delt, beskriver ham som mer motivert av å tøffe seg enn av ideologi.

Han ble pågrepet hjemme i North Dighton i Massachusetts torsdag. TV-bilder fra pågripelsen viser tungt bevæpnede politifolk som leder en ung mann iført grå t-skjorte og rød shorts ut i en ventende bil.

Jobbet som IT-spesialist

Teixeira er tilknyttet U.S. Air Force National Guard, en reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar.

21-åringen fra Massachusetts var stasjonert ved nasjonalgardens flybase Otis på Cape Cod. Han sluttet seg til reservestyrken i 2019 og hadde den engelske tittelen «Cyber Transport Systems Journeyman».

Det tilsvarer i praksis en IT-spesialist med ansvar for militære kommunikasjonsnettverk, inkludert kabling og knutepunkter, skriver AP. I rollen vil Teixeira ha hatt høy sikkerhetsklarering, fordi han også vil ha hatt ansvaret for å sikre at nettverkene var beskyttet, opplyser en anonym tjenesteperson til nyhetsbyrået.

– Han var legenden

Minst 60 dokumenter er hittil publisert, blant dem flere som tilsynelatende kommer fra etterretningsorganisasjonen CIAs operative senter, samt fra Pentagon-ledelsen.

Discord-gruppas medlemmer og politikilder forteller til New York Times at Teixeira begynte å dele beskrivelser av hemmeligstemplet informasjon i oktober i fjor. Han skal ha vært motivert av et ønske om å informere gruppemedlemmer om hva ekte krig dreier seg om. Målet skal også ha vært å imponere, ifølge medlemmer i gruppa.

– Han var mannen, myten. Og han var legenden. Alle respekterte denne fyren, sier et medlem som kaller seg Vahki, til New York Times.

Strafferamme på rundt ti år

Brandon Van Grack, som tidligere jobbet som aktor for justisdepartementet i saker om nasjonal sikkerhet, sier til Reuters at strafferammen trolig vil være opp mot ti års fengsel. Også om 21-åringen ikke har hatt som intensjon å skade amerikanske interesser.

– Dette er noen som står overfor det øvrige sjiktet for år i fengsel, sier Van Grack. Det er «fordi lekkasjene var så skadelige», sier han videre.

En talsperson for den føderale statsadvokaten i Boston opplyser at Teixeira ventes å møte i retten fredag. Han kan også bli stilt for retten i en militær domstol.

Framstår som ekte

Det er ikke slått fast med sikkerhet at alle dokumentene er ekte, men høytstående amerikanske tjenestemenn har sagt til flere medier at de virker autentiske.

Hemmelighetsgraden på dokumentene varierer, og det varierer også hvor mange som har hatt tilgang til hvert enkelt av dem. Mens flere hundre personer kan ha hatt tilgang til noen av dokumentene, har andre vært distribuert til langt færre.

Forsvarsminister Lloyd Austin sier at en arbeidsgruppe i Pentagon har «jobbet døgnet rundt for å vurdere og begrense skader».

Ikke bekymret



USAs president Joe Biden sa torsdag at han ikke var bekymret for lekkasjen.

– Det pågår full etterforskning, fra både etterretningsmiljøet og justisdepartementet, og de nærmer seg, men jeg har ikke noe svar, sa Biden, som er på besøk i Irland.

– Jeg er ikke bekymret for lekkasjen. Jeg er bekymret for at det skjedde, men det er ikke noe pågående i den, så vidt jeg vet, fortsatte han.