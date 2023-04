Peruansk eksminister dømt for journalistdrap

Den konservative politikeren Urresti, som også har vært presidentkandidat og hyppig brukt som politisk kommentator, var etterretningsoffiser i 1988 da journalisten Hugo Bustios ble drept.

Bustios jobbet med å avdekke menneskerettsbrudd under den peruanske borgerkrigen. Den kommunistiske militsgruppa Lysende Sti fikk først skylda, men senere fikk militæret skylda for å ha drept ham for å forhindre at overgrep mot sivile i Huanta-regionen ble omtalt.

En mann som hadde vært en lokal militæroffiser, ble dømt i saken i 2007, og han impliserte senere Urresti. Det er andre gang saken mot Urresti blir behandlet. Landets høyesterett tilsidesatte i 2019 en kjennelse fra året før som frikjente ham.

Påtalemyndigheten ba om 25 års fengsel, men vil ikke anke straffutmålingen på tolv år. Urresti har signalisert at han vil anke.

Minst 69.000 mennesker ble drept eller forsvant i de to tiårene med kamper mellom opprørerne og sikkerhetsstyrkene, ifølge den peruanske sannhets- og forsoningskommisjonen.