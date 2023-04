Tidligere har Trump nektet å forklare seg, men torsdag møtte han advokater for New Yorks justisminister Letitia James hele dagen.

Like etter at Trump gikk inn i skyskraperen på Manhattan som huser James' kontorer, sa hans advokat Alina Habba at han ikke bare er «villig, men også ivrig» etter å forklare seg.

Etter vitneforklaringen sa Christopher Kise, en advokat for Trump-organisasjonen, at ekspresidenten hadde brukt nesten sju timer på å «i detalj beskrive sin ekstraordinære forretningssuksess».

Anklages for omfattende bedrageri

James saksøkte i fjor både Trump, barna Ivanka, Eric og Donald junior samt familiebedriften Trump Organization.

De anklages blant for å ha oppgitt falske opplysninger om størrelsen på sin formue for å berike seg selv.

James mener at de i tillegg til falske opplysninger om formuen, også har løyet om verdi på eiendommer, med hensikt å skaffe seg lån og bekreftelser på at lån er nedbetalt, få forsikringsytelser og å betale lavere skatt.

James, som er demokrat, har bedt Trump om å betale minst 250 millioner dollar som straff, beløpet hun mener han tjente på det angivelige bedrageriet, og om at familien hans ikke lenger skal få drive næringsvirksomhet i delstaten.

Trump mener saken er politisk motivert.

Separat sak

Det sivile søksmålet er ikke tilknyttet hysjpenge-saken Trump ble tiltalt i tidligere i april. Den saken ledes av statsadvokat Alvin Bragg.

James avsto fra å svare på spørsmål om Trumps forklaring på en pressekonferanse om en annen sak onsdag. Trump møtte James' advokater også i august, men da svarte han kun på noen få spørsmål.

Han viste til det femte grunnlovstilleggets rett til å unngå selvinkriminering mer enn 400 ganger.