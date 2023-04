Ifølge amerikanske medier dreier det seg om lederen for en nettgruppe der noen av de lekkede dokumentene ble lagt ut.

USAs justisminister Merrick Garland bekrefter at 21 år gamle Jack Teixeira er pågrepet «i forbindelse med en etterforskning av påstått uautorisert fjerning, oppbevaring og deling av gradert informasjon fra forsvaret».

Teixeira er leder for nettgruppen Thug Shaker Central, som består av 20–30 mennesker som deler sin interesse for våpen, rasistiske memer og dataspill, skriver New York Times.

Han er tilknyttet U.S. Air Force National Guard, en føderal reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar.

Stasjonert ved Fort Bragg

Ifølge Wall Street Journal var 21-åringen fra Massachusetts stasjonert ved Fort Bragg i North Carolina da han fikk tilgang til dokumentene. Han ble pågrepet hjemme i North Dighton i Massachusetts torsdag.

TV-bilder fra pågripelsen viser tungt bevæpnede politifolk som leder en ung mann iført grå t-skjorte og rød shorts ut i en ventende bil.

Drøyt 60 dokumenter er hittil publisert, blant dem flere som tilsynelatende kommer fra etterretningsorganisasjonen CIAs operative senter, samt fra Pentagon-ledelsen.

Framstår som ekte

Det er ikke slått fast med sikkerhet at dokumentene er ekte, men høytstående amerikanske tjenestemenn har overfor flere medier sagt at de virker autentiske.

Hemmelighetsgraden på dokumentene varierer, og det varierer også hvor mange som har hatt tilgang til hvert enkelt av dem. Mens flere hundre personer kan ha hatt tilgang til noen av dokumentene, har andre vært distribuert til langt færre.

Ikke bekymret

USAs president Joe Biden sa torsdag at han ikke var bekymret for lekkasjen.

– Det pågår full etterforskning, fra både etterretningsmiljøet og justisdepartementet, og de nærmer seg, men jeg har ikke noe svar, sa Biden, som er på besøk i Irland.

– Jeg er ikke bekymret for lekkasjen. Jeg er bekymret for at det skjedde, men det er ikke noe pågående i den, så vidt jeg vet, fortsatte han.