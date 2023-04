– De siste 72 timene har vi sett en vedvarende bedring i åndedrett og nyrefunksjon, heter det i den siste oppdateringen fra sykehuset i Milano.

86-åringen behandles for leukemi og en lungeinfeksjon etter at han ble hasteinnlagt på San Raffaele onsdag i forrige uke. Innleggelsen utløste spekulasjoner om at politikeren og mediemilliardæren var døden nær, og mange slektninger og venner kom på sykebesøk.