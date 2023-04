Politijakt etter at drapsdømt gutt rømte i Sverige

De to maskerte mennene truet ansatte fra den svenske kriminalomsorgen og tok meg seg den dømte tenåringen da han ble fraktet til tannlegen for en undersøkelse.

– De var på vei til en helseinstitusjon. Ifølge de første opplysningene gikk de til fots da det skjedde, sier talsperson Towe Hägg politiet i Stockholm til Aftonbladet.

Mennene og den straffedømte forlot stedet i en svart Mercedes. Bilen skal ha vært stjålet, skriver avisen.

Politiet har blant annet tatt i bruk helikopter i jakten på mennene.

Svensk politi har som følge av den geografiske nærheten til Norge varslet Kripos om saken, opplyser Kripos' kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen til NRK.

– Vurdert som rømningsfarlig

Den innsatte som ble frigjort, er en 17 år gammel gutt som nylig er dømt for drapet på en 54 år gammel mann på et treningssenter i Stockholm i mars i fjor. Han ble dømt til to år og elleve måneders ungdomsstraff for drapet, skrev Expressen da dommen falt i mars i år.

Ifølge en talsmann for Kriminalvården var 17-åringen påført håndjern da han under streng sikkerhet da tre tjenestemenn fulgte ham til tannlegen. Han ble vurdert som rømningsfarlig.

Ingen skal ha kommet til skade da han ble frigjort av de to maskerte mennene.

Etter drapet i Stokholm i fjor rømte gutten til Armenia og oppholdt seg der i tre måneder. Etter rømmingen torsdag ble 17-åringen etterlyst i hele Sverige og flere europeiske land.

Dømt flere ganger

Ifølge dommen ble den 54 år gamle mannen drept da han ble truffet av et av tre skudd som egentlig ble avfyrt mot et medlem av MC-klubben Bandidos. En overvåkingsfilm fra treningssenteret den aktuelle dagen viser hvordan den da 16 år gamle gutten kommer inn på senteret, bærende på en pistol og maskert med en smittevernmaske.

Han ble også dømt for å ha kastet en håndgranat inn på en restaurant på Södermalm i Stockholm åtte dager før drapet.

Allerede før drapet på 54-åringen var gutten også dømt for mishandling, grovt brudd på våpenreglene og for hærverk, skriver Aftonbladet.