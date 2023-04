Donald Trump surfer på anklagene som er rettet mot ham

I forrige uke la statsadvokaten i New York fram tiltalen de har tatt ut mot Trump. Den inneholdt 34 punkter, og Trump nektet umiddelbart straffskyld for dem alle.

Juridisk sett er Trumps viktigste ord «ikke skyldig», men politisk sett er hans utsagn om valginnblanding trolig viktigere. Trump mener tiltalen er en direkte innblanding i valget, og krever at den må frafalles.

Trump er den første amerikanske ekspresidenten som er tiltalt i en straffesak. Det er en stor skandale, men han og hans tilhengere gjør nå alt de kan for å snu tiltalen til sin fordel.

Den tidligere presidenten fortsetter blant annet å gjenta påstanden om at valget i 2020 ble frarøvet ham, og han mener at tiltalen er et forsøk på hindre ham fra å bli president igjen.

Påstandene om at han urettvis tapte valget støttes av mange republikanske toppolitikere og av store deler av den republikanske grasroten. Det finnes ingen bevis for påstandene, som også har vært prøvd i rettssystemet. Men Trump bruker stadig løgner for å samle støtte. Slik han nå prøver å snu tiltalen mot ham til sin fordel.

– Lovløst

– Vårt rettssystem er blitt lovløst. Demokratene bruker det til å vinne valg. De klarer ikke slå oss ved valgurnene, derfor prøver de nå å slå oss ved hjelp av loven, sa han i sin tale fra Mar-a-Lago, hjemmet hans i Florida, etter rettsmøtet i New York.

Trump har kommet med ulike versjoner av disse påstandene i minst 20 innlegg i sosiale medier siden 3. mars, hvorav de fleste ble publisert da det var klart at storjuryen på Manhattan i New York var i ferd med å avslutte arbeidet sitt og forberede tiltale mot ham.

Å påstå at et valg er blitt stjålet fra ham har vært en rutinemessig Trump-taktikk, til tross for at det ikke finnes bevis som støtter påstandene hans.

Allerede da han da han konkurrerte om presidentnominasjonen for republikanerne i 2016, og tapte i en nominasjonsprosess i Iowa, hevdet Trump at det skyldtes det svindel.

Og flere måneder før valget gikk av stabelen i 2020, begynte Trump å argumentere for at valget ville være uredelig. Alle Trumps påstander og løgner før og etter valget var trolig sterkt medvirkende til at rasende tilhengere angrep kongressen i Washington 6. januar 2021.

Ingen bevis

Føderale og statlige valgfunksjonærer har sagt at det ikke finnes noen troverdige bevis for at valget i 2020 var fikset. Også domstolene, deriblant av dommere som Trump i sin tid hadde utnevnt, har avvist anklagene om valgfusk.

– Trump er absolutt ikke den første politikeren som blir tiltalt som spiller det politiske offerkortet, og hevder at de er utsatt for et politisk komplott for å hindre dem i å vinne, sier statsviter Steven Levitsky fra Harvard. Han har skrevet boken How Democracies Die.

Det som er bemerkelsesverdig i USA er imidlertid at så mange i Trumps eget parti har sluttet seg til hans påstander om valgfusk.

– At et helt parti målbærer dette synspunktet er uvanlig, sier Levitsky.

Trump leder nå i kampen om republikanernes nominasjon, med 58 prosents oppslutning, ifølge en måling offentliggjort 7. april. Det var en oppgang fra 48 prosent fra en måling som ble gjort dagen før tiltalen kom.

Hysjpenger

Straffesaken mot Trump dreier seg om utbetaling av såkalte hysjpenger til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, som går under aliaset Stormy Daniels.

Pengene, 130.000 dollar, ble utbetalt av Trumps personlige advokat Michael Cohen under valgkampen i 2016. Dette i bytte mot at Daniels ikke skulle fortelle om sin angivelige relasjon til Trump.

Den tidligere presidenten etterforskes også for en lang rekke andre forhold, som at han skal ha forsøkt å påvirke valgutfallet i 2020, og for å ha oppbevart graderte dokumenter i sitt private hus i Florida.

Komiteen i Representantenes hus som etterforsket stormingen av Kongressen vinteren 2021, har dessuten anbefalt justisdepartementet å ta ut tiltale mot Trump for flere forhold, men disse anbefalingene er ikke bindende.

Da statsadvokat Alvin Bragg i New York ble spurt på en pressekonferanse nylig om tidspunktet for saken var politisk, svarte han: – Jeg tar en sak når den er klar.

Verken Braggs kontor eller justisdepartementet har villet kommentere Trumps uttalelser om at de driver «valginnblanding».

Kan skade demokratiet

Kritikere advarer om at Trumps påstander kan skade demokratiet.

– Vi har sett denne filmen før, sier Joanna Lydgate, administrerende direktør i States United Action, en ideell organisasjon som jobber for å beskytte valg og demokratiet i USA.

– Vi vet at Trumps påstander er farlige fordi vi så hva som skjedde 6. januar, understreker hun.

Trump selv blåser av slike advarsler og protesterer høylytt mot alle etterforskningene av ham.

– Demokratene er gale og helt ute av kontroll. De har tatt i bruk et nytt våpen for å jukse med valg, og det er å etterforske en presidentkandidat for kriminelle forhold, raser Trump.

Men samtidig som Trump altså mener at demokratene forsøker å sverte ham, har både han selv og andre republikanere understreket at tiltalen bare vil styrke ham.

– Jeg tror du vil se at støtten til Trump vil gå opp, sier den republikanske kongressrepresentanten Elise Stefanik, som er en av presidentens mest uttalte støttespillere. Hun har karakterisert anklagene mot Trump som en «enestående valginnblanding».

– Han har aldri vært i en sterkere posisjon, mener hun.

Begynte lenge før

Direktør Aaron Scherb i organisasjonen Common Cause, som jobber for å beskytte det amerikanske demokratiet, har lenge har vært kritisk til Trumps påstander om valginnblanding. Han påpeker at alle undersøkelsene av den tidligere presidenten begynte i god tid før det var klart at han ville stille som president igjen.

– Ingen er hevet over loven, heller ikke tidligere presidenter. Å stille som presidentkandidat må ikke være skjold for urettmessig oppførsel, understreker Scherb.