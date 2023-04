Russisk aktivist: Medvedev kjenner igjen Wagner-kolleger på brutal drapsvideo

Medvedev, som flyktet til Norge i vinter og har sittet fengslet i Sverige, har fått videoen tilsendt fra menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net, sier Osetsjkin.

Osetsjkin, som lever i dekning i Frankrike, er gruppas grunnlegger og leder. Han var i Norge i februar for å hjelpe Medvedev, og var den første til å melde om pågripelsen av ham i Göteborg i forrige uke.

– Han har lyttet til og sett nøye på den flere ganger, og han kjenner klart igjen sine tidligere kolleger der, krigere fra leiesoldatkompaniet Wagner, sier Osetsjkin i et intervju på Youtube-kanalen til opposisjonsfiguren Mikhail Khodorkovskij.

Ifølge Osetsjkin utpekte Medvedev mennene ved «karakteristiske kallenavn og måte å snakke på».

Medvedev har forklart norsk politi at han hoppet av fra det beryktede leiesoldatselskapet Wagner-gruppen. Han flyktet til Norge 13. januar og kom til fots i en dramatisk flukt over grensa ved Storskog i Finnmark. Medvedev ber om ikke å bli utlevert til Russland og sier at det vil bety døden for ham.

Ikke verifisert

Videoen er spredt i sosiale medier og viser en mann i grønn uniform og med gult armbånd, slik ukrainske soldater ofte benytter. En annen mann iført kamuflasjeuniform skjærer deretter hodet av den skrikende mannen, mens en tredje soldat viser fram det som ser ut til å være offerets skuddsikre vest. Alle de tre snakker russisk.

Videoen er ikke verifisert, og verken offerets eller drapsmennenes identitet eller tilhørighet er derfor fastslått. Det kan heller ikke fastslås når eller hvor opptaket ble gjort, men løvet på trærne i bakgrunnen er grønt. Det forteller at videoen ikke kan være tatt opp i Ukraina i år.

Uniformen til drapsmannen og kollegaen forteller heller ikke om de er regulære russiske soldater, eller om det eventuelt kan være snakk om leiesoldater i den russiske Wagner-gruppen.

Sterke reaksjoner

Reaksjonene på videoen har vært sterke. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at den «viser Russland som det er», mens FNs menneskerettsobservatører i Ukraina sier at de er forferdet over videoen som «viser den brutale henrettelsen av en mann som ser ut til å være en ukrainsk krigsfange».

– Dette er dessverre ikke en isolert hendelse, sier FNs talsmann Krzysztof Janowski.

Russiske myndigheter kaller også videoen grusom og sier at den bør undersøkes for å finne ut om den er ekte.

– Vi lever i en verden full av forfalskninger, og derfor må vi sjekke ektheten, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov til nyhetsbyrået Interfax.

FN anklaget nylig begge parter i krigen for å ha begått krigsforbrytelser, blant dem utenomrettslige henrettelser av krigsfanger.