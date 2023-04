Artikkelen ble først publisert på Panorama nyheter.

Frontfiguren i det verdensberømte bandet U2 har i mange år engasjert seg sterkt for å redusere fattigdommen i verden.

I 2004 var han med på å stifte ONE-kampanjen mot global fattigdom sammen med blant annet organisasjoner som Oxfam og Redd Barna. Kampanjen har bidratt til økt oppmerksomhet rundt problemstillinger som fattigdom og ulikhet, samt tilgang til medisiner.

Bono selv har brukt sin plattform som musiker og kjendis til å skape debatt rundt disse spørsmålene, og har gjennom sitt engasjement møtt statsledere fra en rekke land for å diskutere utviklingspolitikk og mulige løsninger.

– Jeg er ydmyk over å erkjenne at ONEs mektigste lobbyister nå er de unge aktivistene i USA, Canada, Europa og Afrika som holder makten til ansvar hver dag og utenfor rampelyset, ikke irske rockestjerner, sier Bono i en uttalelse delt med nettstedet Devex.

Bonos kjendisstaus og engasjement har gjort at han har fått tilgang til statsledere og politikere over hele verden. Her deltar han i kongresshøring i USA om hvordan bistand kan brukes til å bekjempe voldelig ekstremisme i fattige land. Foto: Kevin Dietsch / UPI / Shutterstock / NTB

– Ikke eget Bono-sete

ONE-president Tom Hart sier til Devex at mens organisasjonen forbereder seg på å feire sitt 20-årsjubileum i 2024, følte Bono at det var et passende øyeblikk å avslutte styretjenesten og «skape plass for andre».

– Dette var aldri ment å bare handle om ham, og det har det heller ikke gjort, sier Hart.

Han sier at også organisasjonen ikke forutså noen andre endringer på styrenivå, som ikke har et bestemt antall medlemmer, og han sa at det ikke var noen umiddelbare planer om å erstatte Bono.

– Det er ikke et eget Bono-sete, for å si det sånn, sier Hart.

ONE vil nå måtte jobbe videre uten sin mangeårige gallionsfigur. Aktivister fra organisasjonen presser i disse dager blant annet på for reformer av Verdensbanken og for få USA til engasjere seg mer i arbeidet mot sult og matusikkerhet globalt.