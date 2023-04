USA utvider sanksjonene mot Russlands medhjelpere

BIant selskapene er fire tyrkiske, blant dem et teknologiselskap og en befrakter som har forsynt Russland med teknologi som også kan benyttes i militær sammenheng.

Teknologiselskapet Azu skal i fjor ha eksportert komponenter til en verdi av minst 200 millioner kroner til Russland, blant annet databrikker fra amerikanske produsenter.

USA og allierte land har innført omfattende sanksjoner mot Russland siden invasjonen av Ukraina i februar 2022, men Moskva har i stor grad greid å skaffe det de trenger via land som Tyrkia og De forente arabiske emirater.

– Et varselskudd

Russiskeide eller russisktilknyttede selskap har ifølge USA vært sentrale i å omgå sanksjonene. Straffetiltakene som nå innføres, er ment som en advarsel, sier en amerikansk tjenestemann.

– Det er ment som et varselskudd i arbeidet med å utvikle og håndheve eksportkontroll, sier den anonyme tjenestemannen.

Tyrkiske myndigheter har ikke sluttet seg til sanksjonene mot Moskva, men har forsikret at de heller ikke vil bidra til at sanksjonene omgås eller til at militært utstyr finner veien fra Tyrkia til Russland.

Ungarsk bank

På den nye sanksjonslisten fins også russiskkontrollerte International Investment Bank i Ungarns hovedstad Budapest, samt tre nåværende og tidligere ledere i banken, blant dem ungarske Imre Laszloczki.

Ifølge det amerikanske justisdepartementet har banken «gjort Russland i stand til å øke sitt etterretningsnærvær i Europa og åpnet døren for Kremls ondsinnede påvirkningsaktiviteter i Sentral-Europa og på Vest-Balkan. Banken kan også tjene som en mekanisme for korrupsjon og ulovlig finansiering, inkludert brudd på sanksjoner», heter det.

Russisk oligark

USA skjerpet også sanksjonene mot den russiske oligarken Alisher Usmanov og hans nettverk av selskap.

Usmanov regnes som en nær alliert av president Vladimir Putin og var blant de første som ble underlagt vestlige sanksjoner da Russland invaderte Ukraina.

Usmanovs superyacht Dilbar, som skal være verdt rundt 6–7 milliarder kroner, er tidligere beslaglagt av tyske myndigheter. Privatflyet, som skal ha en prislapp opp mot 5 milliarder kroner, har han leid ut til Usbekistans president Sjavkat Mirzijojev.

Kypriotiske fiksere

Sanksjoner blir også innført mot Demetris Ioannides, Christodoulos Vassiliades og Demetrios Serghides, tre såkalte fiksere på Kypros, som har bistått oligarker som Usmanov og tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj med å gjemme unna verdier og omgå straffereaksjoner.

Det kinesiske selskapet Head Aerospace Technology, som skal ha solgt satellittbilder til leiesoldatene fra den russiske Wagner-gruppen som kjemper i Ukraina, havner også på sanksjonslisten, og det samme gjør den russiske Patriot PMC-militsen som skal ha bånd til landets forsvarsminister Sergej Sjojgu.