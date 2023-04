Første fugleinfluensadødsfall i Kina

Den 56 år gamle kvinnen døde i provinsen Guangdong sørvest i landet for en snau måned siden etter å ha blitt lagt inn på sykehus med alvorlig lungebetennelse. Dette er det tredje kjente tilfellet der et menneske er smittet med denne influensavarianten, og det første med dødelig utfall.

– Pasienten hadde mange underliggende helseproblemer. Hun hadde vært eksponert for levende fjærfe før hun ble syk, og det er også ville fugler rundt hjemmet hennes, opplyser WHO, som viderebringer informasjon gitt av kinesiske helsemyndigheter. Et fuglemarked i nærheten er trolig kilden til smitten.

Ingen av kvinnens nærkontakter viser tegn på smitte eller sykdom.

WHO sier at de to tidligere tilfellene ble registrert i Kina i april og mai i fjor. Organisasjonen sier risikoen for mennesker fortsatt er lav.