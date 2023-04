Serbia var villig til å sende våpen til Ukraina, ifølge Pentagon-lekkasje

Det graderte dokumentet oppsummerer europeiske regjeringers svar på Ukrainas forespørsel om militær trening og såkalt dødbringende hjelp, altså våpen. Dokumentet er ett av flere som er lekket fra det amerikanske forsvarsdepartementet og lagt ut på nettet de siste ukene.

Ifølge oversikten, som er en tabell over responsen fra 38 land, sa Serbia nei til å drive opplæring, men forpliktet seg til å sende våpen eller hadde allerede sendt våpen. I dokumentet står det også at Serbia har politisk vilje og militær evne til å levere våpen også i fremtiden.

Dokumentet er hemmeligstemplet og var merket med at det ikke skulle deles med andre lands etterretning eller militære styrker.

Nyhetsbyrået Reuters sier de ikke har kunnet verifisere at dokumentet er ekte. Serbias presidentkontor og Ukrainas ambassade i USA har foreløpig ikke svart på Reuters' henvendelse om saken.

– Dersom dokumentet er ekte, viser det enten at president Aleksandar Vucic ikke er ærlig overfor Russland eller så er han under enormt press fra USA for å levere våpen, sier Øst-Europa-ekspert Janusz Bugajski i tankesmia Jamestown Foundation.