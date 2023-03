SOHR: Fem offiserer drept i israelsk angrep i Syria

– Fem offiserer fra den iranske revolusjonsgarden, blant dem en offiser av høyeste grad, ble drept i israelske angrep rettet mot en bygning på den sørlige motorveien kort tid etter at de kom inn i området, sier Rami Abdel-Rahman, leder for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR)

Det halvoffisielle iranske nyhetsbyrået Tansim siterte fredag ​​en uttalelse fra revolusjonsgarden som sa at en av offiserene som tjenestegjorde som militærrådgiver i Syria, ble drept i angrepet.

Iran støtter Syrias president Bashar al-Assad. En talsmann for det iranske utenriksdepartementet fordømte fredag ​​på det sterkeste de israelske angrepene.

Fra flere hold ble det meldt at Israel utførte luftangrep nær Damaskus fredag, ​​for andre dag på rad.