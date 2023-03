Enighet om frontfagsrammen i Sverige

Avtalen er retningsgivende for hele det svenske arbeidsmarkedet. I likhet med Norge utgjør utviklingen i frontfaget, altså industrien, grunnlaget for resten av lønnsoppgjøret.

Avtalen for industriarbeiderne i Sverige utløper ved midnatt natt til lørdag. Etter et siste møte kunngjorde partene at de er enige om en ny avtale.

– Det ble 7,4 prosent. Det er fordelt over to år, sier Ulrika Lindstrand i Sveriges ingenjörer.

Til sammen 4,1 prosent av lønnsøkningen skal skje i år, 3,3 prosent neste år.

Også IF Metall, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna og Unionen har deltatt i forhandlingene.

På grunn av den høye inflasjonen ventes det ingen reallønnsøkning før neste år, ifølge IF Metalls leder Marie Nilsson.