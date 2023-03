Minst 16 skadd da to tog sporet av i Sveits

Årsaken til ulykkene fredag er ikke kjent, men det var kraftig vind og nedbør i området fredag.

Først sporet et regionaltog av i Lüscherz utenfor Bern rundt klokka 16.30 fredag. Her ble tre passasjerer og lokføreren skadd, opplyser brannvesenet ifølge avisa 20 Minuten.

Den andre ulykken fant sted rundt 20 minutter senere i Büren zum Hof, om lag 30 kilometer unna. En talsperson for politiet sier at ni voksne og tre barn ble skadd. Tilstanden beskrives som alvorlig for ett av ofrene.

I hendelsen i Lüscherz var det de bakre vognene i et togsett som sporet av.

Det sveitsiske jernbaneverket opplyste fredag at noen togavganger i området var innstilt som følge av uvær.