Rettsmøtet om hysjpenge-tiltalen, som ennå ikke er offentliggjort, skal finne sted klokka 14.15 lokal tid førstkommende tirsdag, bekrefter talspersonene fredag.

Her ventes det at Trump vil måtte la seg avbilde og gi fingeravtrykk. I rettsmøtet vil han få presentert anklagene, hvorpå han ifølge sine advokater vil nekte straffskyld.

Han vil i henhold til en avtale som forsvarerne har inngått med aktoratet på Manhattan, ikke bli satt i håndjern, ifølge hans forsvarsadvokat Joe Tacopina.

En annen av Trumps advokater, Susan R. Necheles, sa torsdag til New York Times at Trump trolig vil melde seg for politiet tirsdag.

Torsdag kveld ble det kjent at en storjury på Manhattan har stemt for å tiltale ekspresidenten i forbindelse med utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Hun har fortalt at hun har hatt et forhold til Trump.

Selve tiltalen er fortsatt unntatt offentlighet, noe som er vanlig prosedyre i New York før tiltalte fremstilles for en domstol.

Det er første gang en amerikansk ekspresident blir siktet i en straffesak. Etter at det ble kjent at han blir tiltalt, har Trump gjentatt at han er uskyldig og at rettsprosessen mot ham er «en politisk forfølgelse» og «åpenbar innblanding i valgkampen».