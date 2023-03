Trump blir ikke satt i håndjern

Dette er i henhold til vilkårene i en avtale som er inngått mellom hans forsvarsadvokater og aktoratet på Manhattan, sa hans forsvarsadvokat Joe Tacopina i et intervju fredag.

Selv om Trump selv hevdet i et innlegg i sosiale medier 18. mars at han snart ville bli pågrepet, var hans første reaksjon på nyheten «sjokk», sa Tacopina i et fredagsintervju på ABC.

– Vi vil stille opp og deretter møte en dommer på et tidspunkt, erklære ikke skyldig, sette i gang med å sende inn begjæringer, noe vi vil gjøre umiddelbart og svært pågående, sa Tacopina.

Den 76 år gamle ekspresidenten sa at han er fullstendig uskyldig og anklaget statsadvokat Alvin Bragg, demokraten som ledet etterforskningen mot ham, for å prøve å skade hans valgmuligheter.