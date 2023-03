«Blade Runner» nektes prøveløslatelse

Pistorius drepte i 2013 sin 29 år gamle kjæreste Reeva Steenkamp. Hun ble skutt gjennom baderomsdøren. Pistorius hevdet i retten at han trodde at det var en innbruddstyv på badet, men han ble ikke trodd.

Saken fikk stor oppmerksomhet både i Sør-Afrika og internasjonalt, og fredag skulle en nemnd ta stilling til 36-åringens søknad om prøveløslatelse.

Resultatet ble at Pistorius nektes prøveløslatelse, får AFP opplyst.

– Vi fikk fortalt at søknaden har blitt avvist for nå, og at den vil vurderes på nytt om ett års tid, sier Tania Koen, en av advokatene for Steenkamps familie, til nyhetsbyrået.

Sørafrikanske myndigheter opplyser at Pistorius ikke har sonet minimumsperioden som er påkrevd for å bli prøveløslatt.

Pistorius ble verdenskjent da han deltok i sommer-OL i 2012. Det fordi han mangler begge bein og løp med fjærende proteser. Dette ga ham tilnavnet «Blade Runner».