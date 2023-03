Strategien ble vedtatt av president Vladimir Putin fredag. I det 42 sider lange dokumentet understrekes viktigheten av å «styrke samarbeidet med vennlige suverene stater med makt og utvikling på det eurasiske kontinentet».

Verken India eller Kina har hittil fordømt Russland for invasjonen av Ukraina 24. februar i fjor. Begge landene nekter å innføre oljeboikott av Russland.

Kinas president Xi Jinping var i forrige uke i Moskva for å møte Russlands president Vladimir Putin. Både USA og Nato har uttrykt bekymring rundt forholdet mellom Kina og Russland.

USA største trussel

USA utpekes som den største trusselen Russland står overfor.

Dokumentet beskriver USA som «den viktigste initiativtakeren, iscenesetteren og aktøren i den aggressive anti-russiske politikken til det kollektive Vesten.»

Russlands utenrikspolitikk skal ifølge dokumentet reflektere at USA er «kilden til hovedrisikoen for Russlands sikkerhet, verdensfreden og en balansert, rettferdig og bærekraftig utvikling for menneskeheten».

Doktrinen utpeker Kina og India som Russlands strategiske partnere. Videre argumenteres det for at Moskva vil posisjonere seg overfor andre land på samme måte som de gjør overfor Russland.

Klager over russofobi

Dokumentet tar til orde for å fjerne restene av dominansen til USA og andre uvennlige stater. Doktrinen klager over russofobi i vestlige land og oppfordrer Europa til å bli mer uavhengig av USA.

Russland ser på seg selv som en uavhengig kultur i sentrum av en russisk verden. Doktrinen beskriver hele det tidligere sovjetiske området som Russlands nære utland.