Trump: – Jeg er uskyldig

Ekspresidenten bedyrer sin uskyld i en uttalelse etter at det torsdag ble kjent at han blir tiltalt.

Trump sier tiltalen er «politisk forfølgelse og innblanding i valgkampen». Advokatene hans sier de vil kjempe iherdig mot tiltalen.

– Trump er et offer for en korrupt og forvrengt versjon av amerikansk justis, sier en av advokatene, Alina Habba.

En talsperson for den tidligere presidenten sier at «dette er ingen tiltale for en forbrytelse – det foreligger ingen forbrytelse.»

En storjury på Manhattan har stemt for å tiltale den tidligere presidenten i forbindelse med utbetaling av såkalte «hysjpenger» til pornoskuespilleren Stormy Daniels, som har fortalt at de to hadde et forhold. Trump nekter for forholdet.

Det er første gang en tidligere president i USA tiltales i en straffesak. Det er ikke kjent nøyaktig hva tiltalen dekker, men det er ventet at den vil bli offentliggjort i løpet av de nærmeste dagene.