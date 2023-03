Blinken fordømmer samtidig det han beskriver som russiske forsøk på å «straffe» mediene.

Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich er pågrepet og anklaget for spionasje i Russland. Torsdag bestemte en russisk domstol at 31-åringen skal holdes varetektsfengslet i to måneder.

Gershkovich nekter straffskyld, og hans amerikanske arbeidsgiver kaller anklagen for grunnløs.