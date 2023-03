Bolsonaro vil imidlertid jobbe for sitt parti, Det liberale partiet (PL). Ekspresidenten sa i et intervju med Wall Street Journal i februar at han ville lede opposisjonen.

– Jeg vil ikke lede noen opposisjon. Jeg vil hjelpe partiet mitt som en person med erfaring, sa Bolsonaro til en journalist i Florida, der han har vært siden nyåret, onsdag.

Torsdag returnerer han til Brasil. Der vil han reise landet rundt for å hjelpe PL.