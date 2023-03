Neglebiter for Finlands toppolitikere

– Det er det vanskeligste valget å tippe noensinne, sier Lena Skogberg.

Hun er redaksjonssjef og assisterende sjefredaktør i Finlands største svenskspråklige avis, Hufvudstadsbladet. Skogberg peker på at avstanden mellom konservative Samlingspartiet, høyrenasjonalistiske Sannfinnene og sosialdemokratiske SDP er godt innenfor feilmarginen.

– Det kan gå alle veier, sier Skogberg og legger til at Samlingspartiet har rast på målingene det siste året. Partiet var over 26 prosent i enkeltmålinger for bare et år siden.

Økonomi og skole

Den store saken i det finske valget er en advarsel fra landets finansdepartement: Finland må spare. Det konservative Samlingspartiet og leder Petteri Orpo har lovet innsparinger på 6 milliarder euro – 65 milliarder kroner – og vil samtidig kutte skattene.

Partiet anklager samtidig den sittende regjeringen for å ha sløst penger og økt budsjettunderskuddet. Statsminister Sanna Marin og SDP ser i hovedsak på inntektssiden for å bedre budsjettbalansen.

I tillegg går diskusjonen inn på hvordan dette skal gå utover skolen – der Finland har mistet sin topplassering på PISA-rangeringene. SDP kjører særlig hardt på dette, ifølge Skogberg.

Taktiske velgere

Det nye med årets valg er imidlertid noe vi er godt kjent med i Norge. Fokuset ligger på to klare regjeringsalternativer, og de mindre partiene frykter en stor bølge med taktiske stemmer.

– Blant dem som vil hindre Sannfinnene i å komme til makten, er det mange som vanligvis ville stemt på Venstreforbundet og De grønne som kan stemme på SDP. Motsatt er det mange som vil ha en blåsvart regjering som stemmer taktisk på Samlingspartiet og Sannfinnene, sier Skogberg.

Tradisjonen i Finland er at regjeringer dannes fra brede flertall fra både høyre og venstre, men nå snakker man altså om begynnelsen på en blokkpolitikk. Det gjør situasjonen enklere for Petteri Orpo, ettersom han både kan danne en regjering med SDP (blårød) og med Sannfinnene (blåsvart). Marin har på sin side stengt døra for samarbeid med sistnevnte.

Marin får kritikk

Finske politikere har nettopp gjennomført et av landets mest betydningsfulle valg i moderne tid – Finland er på vei inn i Nato. Men dette er ikke et stort tema i valgkampen. Marin har til og med fått kritikk for å ha kommet med et utspill om sikkerhetspolitikk som ikke var avklart. Under et besøk i Kyiv tidligere i mars uttalte hun at det kunne bli aktuelt å donere gamle finske F-18-jagerfly til Ukraina.

– Andre partier sier spørsmålet ikke er til debatt, og at man snakker med én stemme om utenriks- og sikkerhetspolitikken i Finland. Hun får problemer fordi hun gjorde det til en valgkampsak, sier Skogberg.

Mye av forklaringen ligger i den såkalte finlandiseringspolitikken fra den kalde krigen, som sørget for at landet forble et vestlig demokrati tross sterk sovjetisk innflytelse. Den innebærer blant annet at man sier minst mulig utad om forsvars- og sikkerhetspolitikk, og forsøker å snakke med innestemme, ifølge journalisten.

Politiker ble angrepet

25. mars tok valgkampen en svært uventet vending. Landets lengstsittende parlamentariker, Ben Zyskowicz, ble angrepet, slått og dyttet av en mann mens han drev valgkamp i Helsingfors' østlige forsteder. En video av angrepet ble publisert av avisa Iltalehti.

– Han hadde helt tydelig et politisk motiv, han fornærmet meg for mitt Nato-standpunkt, og for at jeg er jøde, sa Zyskowicz ifølge YLE.

Det har skjedd flere angrep mot finske politikere under valgkamper tidligere, men angrepet mot Zyskowicz har vakt ekstra stor oppsikt fordi han nyter stor respekt i landet. Både president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin slo fast at det dreide seg om et angrep på demokratiet.