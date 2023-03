Oljefondet investerer fortsatt i selskaper knyttet til atomvåpen

Oljefondet har ifølge Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (Ican) investert i sju selskaper som kan knyttes til produksjon av atomvåpen eller leveringsplattformer for slike våpen. Fondet, som ledes av Nicolai Tangen (bildet), ønsker ikke å kommentere hvilke vurderinger som ligger til grunn for investeringene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: NTB