Person smittet av fugleinfluensa i Chile

Tilfellet ble oppdaget hos en 53 år gammel mann med alvorlige influensasymptomer, ifølge en uttalelse fra departementet. Mannen skal være stabil.

Myndighetene undersøker hvordan mannen ble smittet, samt andre som har vært i kontakt med ham.

Det er sjelden av mennesker blir smittet av fugleinfluensa, og når de gjør det en sjelden gang, er det som oftest fordi de har kommet i direkte kontakt med smittede fugler.

Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk i forrige uke ut og sa at de er urolige for at det tilsynelatende registreres flere smittetilfeller blant mennesker – men understreker at risikoen for at fugleinfluensa smitter mennesker, fortsatt er lav.