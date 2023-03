– Jeg kan bli drept i morgen, men jeg kommer til å fortsette å kjempe for utdanning så lenge jeg lever, sa Matiuallah Wesa til Panorama i høst. Nå er den kjente forkjemperen for kvinners og jenters rett til utdanning arrestert av Taliban.

Mattuillah Wesa ble ifølge broren arrestert og slått utenfor en moské i Kabul i går kveld.

– Matiullah hadde fullført bønnene sine og kom ut av moskeen da han ble stoppet av noen menn i to kjøretøy. Da Matiullah ba om identitetskortene deres, slo de ham og tok ham med makt, sier Samiullah Wesa til nyhetsbyrået AFP.

Men på Twitter hevdes det også at han ble arrestert i familiens hus i Kabul.

Myndighetene har foreløpig ikke kommentert arrestasjonen.





Kjemper for jenter

Wesa har sammen med familien, særlig broren, jobbet for barn og unges rett til utdanning i en årrekke.

Pen Path, organisasjonen Matiullah Wesa leder, driver kampanjer for skoler, distribuerer bøker på landsbygda i Afghanistan og har lenge jobbet med å formidle viktigheten av jenters rett til utdanning til landsbyens eldste. Organisasjonen har rundt 2400 frivillige medarbeidere, mange av dem kvinner.

Siden Taliban nedla forbud mot at jenter i ungdomsskolealder kan gå på skole og stadig har gjort situasjonen vanskeligere for jenter og kvinner i landet, har Wesa vært en markant og uredd stemme for jenters rett til utdanning. Han og kollegaene hans har har fortsatt å besøke avsidesliggende områder for å få støtte fra lokalbefolkningen, blant annet i de mest konservative delene av landet

«Vi teller timer, minutter og sekunder for åpning av jenteskoler. Skaden som stenging av skoler forårsaker er irreversibel og ubestridelig», tvitret han forrige uke da det nye skoleåret startet i Afghanistan.





– Jeg er klar

Panorama har forsøkt å kontakte Wesa uten å få svar.

– Å jobbe for kvinners utdanning i Afghanistan er ikke ufarlig. Jeg har i alle år fått mange trusler, brev og telefoner. De sier at de skal drepe meg og familien min hvis jeg ikke stopper arbeidet. Men jeg kan bare svare at utdanning er en menneskerett, at utdanning er del av min kultur og religion. Hvis de dreper meg i morgen, er jeg klar, sa han da vi snakket med ham i fjor høst.

Han vektla også betydningen av at Norge og andre land ikke glemmer Afghanistan og at at vestlige land må fortsette å arbeide for afghanske jenters rett til utdanning.

Om dialogen med Taliban sa han følgende:

– Vårt standpunkt er tydelig. Vi vil at skoler og universiteter skal åpne igjen så fort som mulig, selvfølgelig også for jenter. Vi vil ikke være stille om dette, men si tydelig fra. Hvis Taliban ikke gjenåpner skoler og universiteter, vil vi demonstrere fredelig for retten til utdanning.

(Denne saken ble først punlisert på Panorana nyheter, tidligere Bistandsaktuelt).