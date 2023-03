Ukraina vil ikke kaste ut antatt russiskvennlige munker med makt

Den ukrainske regjeringen avsluttet onsdag leieavtalen som lar munkene bo gratis i Grotteklosteret, men sier det kan ta flere uker å få munkene ut fra klosteret.

– Ingen vil bli slept ut etter beina. Ingen skal kastets ut med makt, alt vil skje i tråd med loven, men til syvende og sist må Moskva-kirkens representanter forlate stedet, sier sekretær Oleksij Danilov i Ukrainas nasjonal sikkerhetsråd.

Munkene sier de vil bli så lenge som mulig, noe som har ført til frykt for en konfrontasjon. Metropolitan Pavlo har ingen planer om å flytte.

– Jeg vil forsikre dere om at oven er på vår side. Ifølge loven, grunnloven, kan de ikke kaste oss ut. Nå er dette i domstolenes hender, De har ingen rett til å kaste ut kirkens menn før en rettslig kjennelse er på plass, sier han til flere hundre som kom til morgenmesse.

Klosteret, som kneiser med sine gylne kupler over elven Dnipro i den ukrainske hovedstaden, har spilt en viktig rolle i både Ukrainas og Russlands historie.

Selv om kirken offisielt brøt med det russiske patriarkatet etter invasjonen for et drøyt år siden, tror Ukraina at den i praksis fortsatt er avhengig av Moskva.