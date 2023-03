Østeuropeiske land ber om handling mot desinformasjon

– Kjære direktører i de store teknologiselskapene, begynner brevet som er signert av lederne i Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Moldova og Ukraina.

Ingen konkrete ledere er navngitt, og bare Meta, selskapet som driver Facebook, Instagram og Whatsapp nevnes direkte.

I brevet heter det at sosiale medier er blitt en «virtuell slagmark» som brukes av «fiendtlige makter» for å undergrave demokratier og strategisk fremme onde hensikter.

– Vi oppfordrer dere til å støtte opp om demokratiske regjeringer og sivilsamfunn, heter det videre. Brevskriverne tar til orde for felles innsats for «å beskytte integriteten til informasjonen og sikre våre samfunn».

Det heter videre at propagandaen har flommet i sosiale medier i Ukraina og nabolandet Moldova, med destabilisering av provestlige regjeringer som mål.

– Målet er å svekke vår støtte til Ukraina, som forsvarer seg mot russisk aggresjon, skriver de.

Lederne ber om større innsats for moderering av innhold, endring i algoritmer som tar høyde for nøyaktigheten i innholdet og et nytt fokus på truslene som såkalte «deepfakes» utgjør.