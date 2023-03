Zelenskyj venter på våpen han er blitt lovet

Zelenskyj setter pris på at vestlige land har stilt opp med våpen og ammunisjon for titalls milliarder kroner. Men noe av det som er lovet, er ennå ikke levert.

– Det har kommet flotte vedtak om Patriot-raketter, men vi har dem ikke ennå, sier han om et amerikansk luftvernsystem. Ukrainske soldater har allerede fått opplæring i hvordan det skal brukes, men foreløpig er ikke rakettene på plass.

Zelenskyj anslår at Ukraina trenger 20 Patriot-batterier for å beskytte seg mot russiske raketter. Samtidig legger han til at det likevel ikke er sikkert at det er nok «ettersom ingen land i verden har blitt angrepet med så mange ballistiske raketter».

Et annet luftvernsystem gitt av et europeisk land fungerte ikke og måtte byttes «igjen og igjen», forteller presidenten, uten å si navnet på giverlandet.

– Putin har ingen allierte

Zelenskyj legger ikke fingrene imellom når han omtaler sin russiske motpart Vladimir Putin, som han omtaler som en «informasjonsmessig isolert person», som har «mistet alt» i løpet av et drøyt år med krig.

– Han har ingen allierte, fastslår Zelenskyj og påpeker at ikke engang Kina – en økonomisk stormakt som lenge har vært Russland-vennlig – lenger vil støtte Moskva. Da president Xi Jinping nylig besøkte den russiske hovedstaden, reiste han hjem uten å ha kommet med åpen og direkte støtte til vertslandets krigføring i Ukraina.

Den ukrainske presidenten mener sågar at Russlands kunngjøring av at landet ville plassere atomvåpen i Belarus kom for å avlede oppmerksomheten fra det han omtaler som et mindre vellykket kinesisk besøk. Tross den kjernefysiske sabelraslingen, tror ikke Zelenskyj at Putin vil bruke atomvåpen.

– Jeg tror ikke han er klar for det.

Inviterer Xi

Til Associated Press sier Zelenskyj for øvrig at Xi er velkommen til Ukraina. De to statslederne har ikke vært i kontakt siden krigsutbruddet 24. februar i fjor.

– Jeg er klar til å møte ham her, Jeg vil gjerne snakke med ham, sier Zelenskyj. Kina har foreløpig ikke svart på om det er aktuelt med et presidentbesøk i det krigsherjede landet.

Atomsikkerhet var også i høysetet da sjefen for det internasjonale atomenergibyrået IAEA besøkte Ukraina denne uken. Han ville få oversikt over situasjonen rundt atomkraftverket i Zaporizjzja, som er det største i Europa.

Ifølge Rafael Grossi er ikke situasjonen ikke blitt bedre. IAEA-sjefen har bedt om en beskyttelsessone rundt kraftverket, man har ikke klart å komme fram til betingelser som både Russland og Ukraina vil akseptere.

Zelenskyj motsetter seg enhver plan som vil legitimere Russlands kontroll over kraftverket.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kinas president Xi Jinping møtte Russlands president Vladimir Putin tidligere denne måneden. Foto: Sputnik / AP / NTB

Viker ikke en tomme

Han er heller ikke villig til å gi slipp på Bakhmut, byen som russerne har prøvd å innta i over sju måneder. Flere militære analytikere i Vesten undrer seg over at Ukraina er villig til å akseptere så omfattende tap for å holde på en by med begrenset strategisk verdi.

For Zelenskyj handler det om å ikke gi Russland en seier. Han mistenker at Putin vil gjøre alt for å selge en slik seier overfor verdenssamfunnet.

– Dersom han får blodsmak og ferten av svakhet fra vår side, vil han presse og presse og presse, sier Zelenskyj. Han frykter også at det kan føre til press fra hans egne.

– Samfunnet vårt vil føle en tretthet og vil presse meg til å inngå kompromisser, tror den ukrainske presidenten.

I løpet av dem to dager lange reisen tar han også igjen til orde for enda strengere vestlige sanksjoner mot Russland og Putins nærmeste.

– Mer må gjøres for å ta dem som tilrettelegger for Putin og som må være klar over at de kommer til å miste alle pengene sine, alle eiendommer og yachter i Europa og resten av verden.

Det går alltid et tog

Det er ikke tilfeldig at reisen og intervjuet foregår langs skinnene, mens presidenten besøker Zaporizjzja i sør og Sumy-regionen i nordøst. Landets kommersielle flytrafikk har stoppet opp under krigen, og bilreiser er krevende i et vidstrakt land som er preget av krigen.

Jernbanen har vist seg oppsiktsvekkende stabil gjennom konflikten. Med unntak av bombingen av sivile på stasjonen i Kramatorsk i april i fjor, har den i stor grad sluppet unna de stadige russiske rakettangrepene.

Selv om Zelenskyj reiser i et spesialtog holdt av for ham og staben hans, skiller det seg knapt fra resten av landets blå og gule tog, som fortsatt frakter folk og varer på kryss og tvers i Ukraina. Det er knapt så folk ser opp når presidentens tog glir fram gjennom landskapet eller forbi utbombede bygninger og ødelagte broer.