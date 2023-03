Paven til sykehus for planlagte tester onsdag

Pavens planer på torsdag er avlyst i tilfelle det skal tas ytterligere prøver, opplyser kilder i Vatikanet. De sier det også er mulig kirkelederen blir på sykehuset over natten.

Den katolske kirkens overhode var lagt inn på det samme sykehuset i ti dager i juli 2021 etter å ha blitt operert for en innsnevring i tarmen. Han fikk da fjernet 33 centimeter av tykktarmen.

Kort tid etter operasjonen fortalte Frans at han var fullt restituert og kunne spise normalt, men i et intervju i januar i år sa 86-åringen at utposningene i tarmen var tilbake.