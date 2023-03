Ufarlig pulver i brevet til statsforvalteren i Malmö

De svenske länsstyrelsene tilsvarer norske statsforvaltere. Politiaksjonen ved kontoret i Malmö er avblåst ved 14-tida, men flere andre kontorer er fortsatt avsperret etter å ha fått brevene tilsendt i morgentimene.

Det er funnet pulver i posten en lang rekke steder. Ifølge SVT har det kommet inn meldinger om slike trusler fra totalt 18 av de 21 statsforvalterkontorene i Sverige.

– Det handler om en form for pulverbrev. Ettersom man ikke kan utelukke at pulveret er farlig, har vi blitt tilkalt for å kontrollere det nærmere, sa Katarina Rusin ved politiet i Skåne tidligere onsdag.

Säkerhetspolisen er orientert om saken, sier pressesekretær Karin Lutz til TT.