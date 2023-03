IOC la fram vilkårene etter et styremøte tirsdag. Blant dem er at utøvere fra Russland og Belarus bare skal kunne konkurrere individuelt under nøytralt flagg. De kan heller ikke ha koblinger til militæret.

I en uttalelse fra Kreml blir dette stemplet som «elementer av diskriminering», skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Det er uakseptabelt. Vi vil fortsette å forsvare våre utøveres interesser på alle mulige måter, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

IOC ønsker ikke at utøvere som aktivt støtter krigen i Ukraina, skal gis adgang til internasjonale konkurranser. Det samme gjelder dem som har kontrakt med det russiske militæret eller nasjonale sikkerhetsbyråer. Heller ikke støttepersonell med slike koblinger ønskes tilbake.

Russlands olympiske komité (ROC) mener også at IOCs vilkår er uakseptable.

– Eksekutivkomiteens beslutning er en farse. IOCs og FNs prinsipper er overtrådt, og vi krever like vilkår for utøvere fra alle land, sier ROC-sjefen Stanislav Pozdnjakov.

En avgjørelse om russisk deltakelse i Paris-OL neste år lar fortsatt vente på seg.