Kina ber om at Taiwans president ikke får mellomlande i USA

Kina ber også USA om å ikke ha noen offisiell kontakt med Tsai, sier landets Taiwan-kontor i en uttalelse onsdag. Kina kaller en mulig mellomlanding for «i all vesentlighet en provokasjon».

Tsai reiser onsdag på en ti dager lang tur for å styrke båndene til Taiwans to gjenværende allierte – Belize og Guatemala. Tsai skal etter planen i løpet av reisen mellomlande i USA, og Republikanernes leder i Representantens hus, Kevin McCarthy, har sagt at han da vil møte henne.

Taiwan er i praksis selvstyrt, men Kina regner øya som en del av sitt territorium.