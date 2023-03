USA stanser deling av atomdata med Russland

– I tråd med folkeretten har USA rett til å svare på Russlands brudd på New Start-avtalen gjennom proporsjonale og reversible mottiltak, sier en talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Avtalen ble undertegnet i Praha i 2010, og trådte i kraft i februar året etter. Den er oppfølgeren til atomnedrustningsavtalen Start I, som utløp i 2009.

Russlands president kunngjorde i februar at landet trekker seg fra avtalen, og sa at Nato og USA ikke lenger vil få inspisere russiske anlegg for atomvåpen.

Siste avtale

Ny Start er den siste gjenværende avtalen om atomvåpenkontroll mellom USA og Russland. Navnet er en forkortelse og står for Strategic arms reduction treaty (avtale om reduksjon av strategiske våpen).

I henhold til avtalen kan USA og Russland ikke ha flere enn 1.550 utplasserte atomstridshoder hver. Stridshoder er i denne sammenhengen kjernefysiske sprengladninger i bomber, missiler eller andre våpen.

Selv om USA og Russland har holdt seg nær atomvåpengrensen i Ny start, har de langt flere atomvåpen enn noen andre land.

Halvårig utveksling

Etter avtalen skal USA og Russland utveksle atomdata to ganger i året gjennom en oppsummering av blant annet utplasserte leveringskjøretøyer og stridshoder. Det er denne utvekslingen USA nå vil slutte med.

Ifølge tjenestepersoner hadde USA tilbudt seg å fortsette å dele denne informasjonen, men Russland har informert om at de ikke ville dele sine egne data.

En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier derimot at sett bort ifra den halvårige datautvekslingen vil USA fortsette å gi den nødvendige informasjonen under avtalen.