Dommen i «Serial-saken» gyldig på ny

Årsaken er at familien til drapsofferet ikke ble varslet om rettsmøtet om opphevelsen tidsnok og dermed ikke rakk å møte opp fysisk. Selv om dommen mot Syed nå er gyldig igjen, vil han ikke bli fengslet på nytt.

Ankedomstolen krever at det avholdes et nytt rettsmøte om opphevelse, slik at offerets bror rekker å være med i retten. Dette er et krav ved opphevelse av dommer i delstaten.

Syed hadde siden 2000 sonet en livstidsdom for drap på kjæresten Hae Min Lee i 1999. Han har hele tiden sagt at han er uskyldig, og i oktober i fjor ble dommen opphevet og påtalemyndigheten henla saken.

Syeds sak var tema i podkasten «Serial» fra 2014. Serien på pekte flere svakheter i rettsprosessen og ble en internasjonal braksuksess.