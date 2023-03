Tyske regjeringspartier har skværet opp

Representanter for regjeringspartiene hadde møter både søndag, mandag og tirsdag, etter at forholdet mellom sosialdemokratiske SPD, markedsliberale FDP og klimapartiet De grønne hadde surnet over tid.

Nå ligger imidlertid nye tiltak på bordet for å blidgjøre partene. De innebærer blant annet styrking av den tyske infrastrukturen og raskere utvikling av fornybar energi.

– Intenst, men bra

Finansminister Christian Lindner (FDP) sier samtalene har vært intense, men at utfallet er bra. Han føyer til at tiltakene ikke vil ha stor innvirkning på regjeringens budsjett.

Konkret ble partiene blant annet enige om nye klimalover, styrking av veier og jernbanen, samt å innføre et ekstragebyr på lastebilavgiften.

Regjeringspartiene har vært uenige om en rekke saker siden i fjor, noe som har vekket bekymring for om politikken i Europas største økonomi har låst seg fast.

Kritisk til samarbeidet

Mangelen på fremgang og den økende uenigheten mellom FDP og De grønne, har reist spørsmål om Scholz' regjering er i stand til å presse gjennom sin ambisiøse plan for den tyske økonomien.

Da regjeringskoalisjonen ble satt sammen i 2021 sa de at de ville unngå lange forhandlingsmøter som gikk gjennom netter og helger. Slik var det ofte under Scholz' forgjenger Angela Merkels tid som statsminister.

Den nye koalisjonen hevdet da at det hadde en tendens til å svekke beslutningstakingen.