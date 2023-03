I 2008 ble nå 87 år gamle Josef Fritzl arrestert etter å ha holdt sin datter fanget i en kjeller i 24 år. Gjennom overgrep fikk østerrikeren til sammen syv barn med datteren. Et av barna døde av pusteproblemer i kjelleren. Fritzl nektet å kontakte lege, og ble derfor også dømt for drap i 2009.

Han soner nå en livstidsdom for overgrep og drap.

Sammen med sin advokat Astrid Wagner har Fritzl nå skrevet bok. Det skriver Dagbladet.

– Et godt menneske

I boka med tittelen med tittelen «Josef Fs avgrunner» hevder Fritzl at han er et «godt menneske».

– I virkeligheten er jeg et godt menneske, skriver Fritzl i boka, ifølge Dagbladet som siterer østerrikske medier.

Tidligere har Fritzl hevdet at han holdt datteren fanget blant annet for å beskytte henne fra tobakk, alkohol og narkotika. I senere tid har han erkjent de faktiske forholdene datteren og de syv barna ble utsatt for.

I boka skryter Fritzl også av affærer han hevder å ha hatt med kvinner verden over. Disse skal ha funnet sted på forretningsreiser, og ifølge han selv har han flere barn ulike steder i verden.

Fritzl hevder i boka at han har en sønn med en afrikansk kvinne. Han påstår at sønnen i dag er en berømt advokat.

Påstår han får brev fra kvinner

Draps- og overgrepsmannen skriver i boka at han i fengsel har fått et hundretalls brev fra kvinner han mener er forelsket i ham.

– Alt skjedde ikke slik det ble framstilt i media. Men selv om jeg har blitt stemplet som et «monster» av journalister, har utallige mennesker ikke latt seg skremme, skriver han i boka, ifølge Dagbladet som siterer den østerrikske avisa Krone.