Nashville-angriperen brukte lovlig innkjøpte våpen

Tidligere har politiet opplyst at gjerningspersonen, som de har identifisert som Audrey Elizabeth Hale (28), hadde laget detaljerte kart over skolen. I tillegg har det blitt funnet et «manifest» hos Hale, og det er derfor blitt antydet at angrepet var målrettet.

Nashville-politiet understreker imidlertid tirsdag at de så langt ikke har kjennskap til noe motiv og heller ikke konkrete bevis på at gjerningspersonen ville angripe spesifikke personer. Politiet sier Hale ble behandlet for en psykisk lidelse.

Skolens rektor, to andre voksne og tre barn ble drept i angrepet mandag. Hale ble skutt og drept av politiet.