Sist helg sa Russlands president Vladimir Putin at Russland vil utplassere taktiske atomvåpen i nabolandet Belarus.

– Det er ikke noe spesielt med dette. USA har gjort det i flere tiår. De har lenge plassert sine taktiske atomvåpen i territoriene til sine allierte, sa han da.

Russland skal allerede ha flyttet ti fly til Belarus som kan utrustes med taktiske, kjernefysiske våpen.

Grepet er hovedsakelig et psykologisk spill, mener hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, oberstløytnant Palle Ydstebø.

– For å skaffe seg et lite overtak

– Jeg ser på dette som en del av det psykologiske spillet for å skaffe seg et lite overtak, kanskje spesielt for å prøve å påvirke oss i Vesten, sier Ydstebø til TV 2.

Til tross for Putins utspill mener oberstløytnanten at risikoen for at atomvåpnene tas i bruk er veldig lav.

– Det er ikke første, og helt sikkert ikke siste, gangen av Russland driver med mer eller mindre åpne trusler om atomvåpen, sier Ydstebø til TV 2.

Oberstløytnant Palle Ydstebø. Foto: Terje Pedersen / NTB

Flere reagerte

På statlig fjernsyn hevdet Putin lørdag at Russland ikke bryter noen internasjonale traktater ved å flytte våpnene til Belarus, som deler grense med Ukraina.

Reaksjonene har allikevel ikke latt seg vente på. EU truer med flere sanksjoner mot Belarus om landet lar Russland plassere atomvåpen i landet.

Ukraina mener på sin side at utspillet er et tegn på russisk svakhet og frykt for et mulig nederlag.

– Kunngjøringen viser at Putin innrømmer at han er redd for å tape krigen mot Ukraina, skrev en av rådgiverne til president Volodymyr Zelenskyj på Twitter i etterkant av utspillet, ifølge NTB.