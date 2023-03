En ukrainsk tjenestemann i Kyiv sier til det amerikanske mediet ABC News at Russland erstatter aldrende jagerfly med en oppgradert versjon av jagerflyet Sukhoi Su-35. Disse jagerflyene øker Russlands evne til å utøve luftmakt i det østlige Ukraina, sier kilden.

– Su-35-flyene er utstyrt med veldig effektiv radar og langdistanseraketter. Ukraina er ikke kapasitet til å motvirke dette, sier kilden til ABC News.

– En reell risiko

To andre ukrainske tjenestemenn bekrefter overfor ABC News at Russlands evne til å utøve luftmakt over slagmarken er et stort problem. Den ene av de to kildene hevder Russland har 12 ganger så mange kampfly som Ukraina.

– Russisk overlegenhet i lufta er en reell risiko, sier en av kildene som samtidig påpeker at mer luftvern er et ønske fra ukrainernes side.

– Vi fortsetter å fortelle amerikanerne at det til slutt ikke vil være noe annen løsning enn å gi oss vestlige jagerfly.

Russland har trolig mistet flere titalls jagerfly i Ukraina. Her er et russisk Sukhoi Su-35 som gikk i bakken i Kharkiv i april i fjor. Foto: Ukrainske styrker / Reuters / NTB

Ønske avslått

Hittil har USA og Biden-administrasjonen avslått Ukrainas ønske om amerikanske jagerfly av typen F-16. Da USAs president Joe Biden i januar ble spurt om han var åpen for å forsyne Ukraina med F-16 svarte han med et kort «nei».

Polen og Slovakia har derimot tilbudt Ukraina flere jagerfly av typen MiG-29. MiG-29 ble utviklet i Sovjetunionen på 1970- og 1980-tallet som et motsvar til amerikanske jagerfly som F-15 og F-16.